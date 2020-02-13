ИА «Ореанда-Новости». Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева на рабочей группы по поправкам в Конституцию с президентом России Владимиром Путиным сообщила, что первый раз прочитала Основной закон только после того, как была включена в состав этой комиссии, пишет «МК».



Спортсменка поблагодарила президента за то, что он включил её в рабочую группу. Она отметила, что только после этого прочитала Основной закон, так как до этого у неё не были ни повода, ни необходимости в этом.



Теперь, по словам Исинбаевой, она поняла, насколько это важная книга. «Узнала очень много интересного», - добавила она.