ИА «Ореанда-Новости» Глава Центра EDCrunch University национального исследовательского технологического университета «МИСиС» Нурлан Киясов сообщил, что в будущем студентов российских вузов будут отчислять с учётом рекомендаций искусственного интеллекта.

Система будет учитывать успеваемость, активность на лекциях, участие в общественной жизни и поведение учащихся. На основе этих данных она даст рекомендации, следует ли поощрить того или иного студента, направить его на дополнительные курсы, активнее спрашивать его, вынести предупреждение о ненадлежащем поведении либо отчислить из вуза, а администрация будет принимать окончательное решение.

Киясов считает, что применение искусственного интеллекта даст возможность снизить уровень предвзятости со стороны преподавателей при принятии подобных решений.

Для тестирования системы будут отобраны несколько учебных заведений. Внедрение новой технологии начнётся уже в 2019 году. Предполагается, что к 2021 году в ряде университетов уже будут действовать опытные образцы.

По сведениям министерства образования России, в 2018 году из вузов было по различным причинам отчислено 16,8 % студентов. Специалисты полагают, что привлечение искусственного интеллекта позволит уменьшить данный показатель до 10 %.