ИА «Ореанда-Новости». Дональд Трамп потребовал от Испании увеличить военный бюджет на два процента. Государство отказалось, объяснив это тем, что не имеет такой возможности.

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп требует от Испании повысить военные расходы на два процента. Американский лидер отправил напоминание об этом Педро Санчесу, председателю правительства Испании, перед началом брюссельского саммита, который стартовал в эту среду. Его длительность составляет два дня, а присутствуют там главы стран НАТО и других государств. Ранее предыдущий кабинет министров Испании действительно взял на себя такое обязательство и пообещал президенту США значительно увеличить военный бюджет. Мария Долорес де Коспедаль, которая раньше являлась министром обороны королевства, находясь на рабочем посту также пообещала, что уже через шесть лет Испания поднимет военные расходы на полтора процента. Она также сообщила, что в таком случае сумма должна будет достигнуть размера восемнадцати с половиной миллиардов евро.

Теперь новое министерство обороны Испании сообщило, что не сможет увеличить военные расходы до двух процентов ВВП в связи с отсутствием такой возможности. Это сообщила Маргарита Роблес, вступившая на должность министра обороны восьмого июня текущего года. Она также дополнила, что этого сделать не получится не только сейчас, но и в ближайшей перспективе тоже. Роблес сказала, что, по её мнению, здесь всё и так очевидно и позиция королевства и так понятна. «Нужно быть реалистами», - сказала министр обороны Испании.

Она также заявила, что необходимо дорожить тем, что Испания вкладывает в операцию по поддержанию мирных отношений между странами. Роблес считает, что они так же ценны, как и оборонные вклады.

Педро Санчес тоже прокомментировал сложившуюся ситуацию. Лидер испанского правительства сказал, что он понимает желание Соединённых Штатов Америки увеличить оборонные расходы Испании. Сначала это просила сделать администрация Барака Обамы, теперь - Дональда Трампа. Санчес также выступил перед журналистами со словами, что у королевства и так уровень обороны выше среднего.