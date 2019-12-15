15.12.2019, 09:08
Испытания двигателя для "Ангары" "Роскосмосом" отложены
ИА «Ореанда-Новости» На 2020-2021 годы отложены испытания двигателя РД-0146Д для разгонного блока КВТК, который планируется использовать на ракете-носителе "Ангара". Об этом передает РИА Новости, которое ссылается на данные Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности.
В агентстве заявляют, что с 2008 году занимается созданием данного двигателя Конструкторске бюро химавтоматики. Двигатель во время полёта имеет возможность многократно включаться.
В ноябре появилась информация о том, что "Роскосмос" разорвал контракт на производство первой ракеты "Ангара- 1.2" с государственным космическим научно-производственным центром имени Хруничева.
В агентстве заявляют, что с 2008 году занимается созданием данного двигателя Конструкторске бюро химавтоматики. Двигатель во время полёта имеет возможность многократно включаться.
В ноябре появилась информация о том, что "Роскосмос" разорвал контракт на производство первой ракеты "Ангара- 1.2" с государственным космическим научно-производственным центром имени Хруничева.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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