Об этом передает РИА Новости, которое ссылается на данные Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности.В агентстве заявляют, что с 2008 году занимается созданием данного двигателя Конструкторске бюро химавтоматики. Двигатель во время полёта имеет возможность многократно включаться.В ноябре появилась информация о том, что "Роскосмос" разорвал контракт на производство первой ракеты "Ангара- 1.2" с государственным космическим научно-производственным центром имени Хруничева.