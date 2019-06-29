ИА «Ореанда-Новости» Представители концерна «Калашников» на международном военно-техническом форуме «Армия-2019», который проходит под Новосибирском, сообщили журналистам, что предварительные испытания гиперзвуковой ракеты-мишени нового поколения «Гвоздика» должны состояться осенью 2019 года. В настоящее время создаётся опытный образец снаряда.

«Гвоздика» предназначена для подготовки специалистов противовоздушной обороны к защите стратегических объектов от гиперзвукового оружия. Ранее Ольга Соколова, генеральный директор НПО «Молния», входящего в группу компаний «Калашников», сообщила, что используемые в российской армии мишени типа «Стриж» вскоре закончатся. Новая ракета-мишень даст возможность военным имитировать перспективные средства воздушного нападения.