14.02.2020, 08:42
Исследование показало, что работодатели хотят, чтобы соискатели любили работу и людей
ИА «Ореанда-Новости». Совсем немного соискателей в своих резюме отмечают, что любят работу. Те, кто предлагают работу, ждут от соискателей любви к своему делу гораздо чаще. Это продемонстрировало исследование HeadHunter, сообщает РИА Новости.
В 63 тысячах резюме, имеющихся в базе HeadHunter, заявлено соискателями о любви к своей профессии и работе. Доля данных резюме от всех имеющихся на сайте составляет О,1 процента.
Вакансий, в которых указывается на то, что кандидат должен любить работу, составляет шесть тысяч или 1 процент от общего числа.
По данными исследования, которое приурочено ко дню всех влюбленных, чаще всего данные вакансии можно увидеть в области продаж и туризма и ресторанов.
Также заявлено, что одним из самых распространенных пожеланий к кандидатам, если говорить о тех вакансиях, где имеется слово "любовь", является пожелание любить людей - 41 процент.
В 63 тысячах резюме, имеющихся в базе HeadHunter, заявлено соискателями о любви к своей профессии и работе. Доля данных резюме от всех имеющихся на сайте составляет О,1 процента.
Вакансий, в которых указывается на то, что кандидат должен любить работу, составляет шесть тысяч или 1 процент от общего числа.
По данными исследования, которое приурочено ко дню всех влюбленных, чаще всего данные вакансии можно увидеть в области продаж и туризма и ресторанов.
Также заявлено, что одним из самых распространенных пожеланий к кандидатам, если говорить о тех вакансиях, где имеется слово "любовь", является пожелание любить людей - 41 процент.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии