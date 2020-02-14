В 63 тысячах резюме, имеющихся в базе HeadHunter, заявлено соискателями о любви к своей профессии и работе. Доля данных резюме от всех имеющихся на сайте составляет О,1 процента.По данными исследования, которое приурочено ко дню всех влюбленных, чаще всего данные вакансии можно увидеть в области продаж и туризма и ресторанов.Также заявлено, что одним из самых распространенных пожеланий к кандидатам, если говорить о тех вакансиях, где имеется слово "любовь", является пожелание любить людей - 41 процент.