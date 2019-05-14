Так, около 39% опрошенных заявили, что не заметили никаких изменений, ещё 13% респондентов обратили внимание на то, что возле их домов появились контейнеры для раздельного сбора мусора. 10% граждан пожаловались на перебои с вывозом отходов.При этом большинство опрошенных говорят о том, что хотели бы, чтобы реформа закончилась переходом к переработке бытового мусора. Половина респондентов выразили готовность сортировать мусор, однако около 30% сказали, что не готовы сортировать, так как в квартире нет для этого места. Ещё 13% рассказали, что брезгуют перебирать отходы.