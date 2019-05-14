14.05.2019, 23:56
Исследование: у россиян нет места в квартирах на сортировку мусора
ИА «Ореанда-Новости». Опрос, который проводил «Левада-центр», показал, что россияне не заметили начавшую в стране «мусорную реформу».
Так, около 39% опрошенных заявили, что не заметили никаких изменений, ещё 13% респондентов обратили внимание на то, что возле их домов появились контейнеры для раздельного сбора мусора. 10% граждан пожаловались на перебои с вывозом отходов.
При этом большинство опрошенных говорят о том, что хотели бы, чтобы реформа закончилась переходом к переработке бытового мусора. Половина респондентов выразили готовность сортировать мусор, однако около 30% сказали, что не готовы сортировать, так как в квартире нет для этого места. Ещё 13% рассказали, что брезгуют перебирать отходы.
Так, около 39% опрошенных заявили, что не заметили никаких изменений, ещё 13% респондентов обратили внимание на то, что возле их домов появились контейнеры для раздельного сбора мусора. 10% граждан пожаловались на перебои с вывозом отходов.
При этом большинство опрошенных говорят о том, что хотели бы, чтобы реформа закончилась переходом к переработке бытового мусора. Половина респондентов выразили готовность сортировать мусор, однако около 30% сказали, что не готовы сортировать, так как в квартире нет для этого места. Ещё 13% рассказали, что брезгуют перебирать отходы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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