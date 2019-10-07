ИА «Ореанда-Новости». Онлайн-сервис «Туту.ру» назвал, что больше всего позволяют себе в отпуске россияне.

Как оказалось, главной проблемой граждан России в отпуске является переедание. Этим страдают 14% респондентов. Дело в разнообразии и экзотическом характере еды, которая для них в новинку. Помимо этого, туристы во время отпуска пьют много алкогольных напитков и спят до послеобеденного времени.

Также россияне могу позволить себе ходить в бары и клубы, а также носить более открытую одежду.

И практически 30% опрошенных россиян признались, что они делают всё вышеперечисленное, так как могут наконец расслабиться. Однако многие отметили, что после этого возвращение домой даётся намного тяжелее.