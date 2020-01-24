Специалистам, работающим в сфере ИТ, предлагалась самая высокая стартовая заработная плата. Такие данные были получены по результатам исследования компании HeadHunter, которые изучило агентство РИА Новости.Заявлено, чтоТакже сообщается о различии в заработных платах в регионах и Москве. От столицы по этому показателю менее остальных отстает Санкт-Петербург (меньше 18 процентов), Московская область (меньше на 31 процент) и Московская область (меньше на 30 процентов).В сфере ИТ начинающим специалистам предлагают зарплату от 70 тысяч рублей. В других отраслях данный показатель составил приблизительно 50 тысяч рублей.