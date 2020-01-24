24.01.2020, 11:32
Исследование выявило, в каких сферах есть востребованность в молодых соискателях
ИА «Ореанда-Новости». В 2019 году в молодых соискателях были более всего заинтересованы в сферах гостинично-ресторанного бизнеса (12 процентов), консалтинга (14 процентов) и продаж (39 процентов).
Специалистам, работающим в сфере ИТ, предлагалась самая высокая стартовая заработная плата. Такие данные были получены по результатам исследования компании HeadHunter, которые изучило агентство РИА Новости.
Заявлено, что молодыми соискателями чаще всего указывались в резюме такие позиции, как официант (2,4 процента), продавец-консультант (4,4 процента), начинающий специалист (29,2 процента).
Также сообщается о различии в заработных платах в регионах и Москве. От столицы по этому показателю менее остальных отстает Санкт-Петербург (меньше 18 процентов), Московская область (меньше на 31 процент) и Московская область (меньше на 30 процентов).
В сфере ИТ начинающим специалистам предлагают зарплату от 70 тысяч рублей. В других отраслях данный показатель составил приблизительно 50 тысяч рублей.
Специалистам, работающим в сфере ИТ, предлагалась самая высокая стартовая заработная плата. Такие данные были получены по результатам исследования компании HeadHunter, которые изучило агентство РИА Новости.
Заявлено, что молодыми соискателями чаще всего указывались в резюме такие позиции, как официант (2,4 процента), продавец-консультант (4,4 процента), начинающий специалист (29,2 процента).
Также сообщается о различии в заработных платах в регионах и Москве. От столицы по этому показателю менее остальных отстает Санкт-Петербург (меньше 18 процентов), Московская область (меньше на 31 процент) и Московская область (меньше на 30 процентов).
В сфере ИТ начинающим специалистам предлагают зарплату от 70 тысяч рублей. В других отраслях данный показатель составил приблизительно 50 тысяч рублей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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