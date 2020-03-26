26.03.2020, 17:20
Исследователи составили рейтинг самых благоприятных районов Москвы во время самоизоляции
ИА «Ореанда-Новости». Исследователи назвали наиболее благоприятные районы столицы на время карантина. В данном исследовании использовались данные урбанистов и показатели геомаркетинговой аналитики.
Так, самые безопасные районы Москвы находятся за МКАДом, Митино и Новокосино из которых находятся в конце рейтинга. Ближе к центру благополучными были признаны Перово, Хорошёво-Мнёвники и Капотня.
Авторы этого исследования подчёркивают, что даже если район проживания гражданина стоит в топе рейтинга по безопасности, то ему всё равно не стоит нарушать меры предосторожности.
Так, самые безопасные районы Москвы находятся за МКАДом, Митино и Новокосино из которых находятся в конце рейтинга. Ближе к центру благополучными были признаны Перово, Хорошёво-Мнёвники и Капотня.
Авторы этого исследования подчёркивают, что даже если район проживания гражданина стоит в топе рейтинга по безопасности, то ему всё равно не стоит нарушать меры предосторожности.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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