В данном исследовании использовались данные урбанистов и показатели геомаркетинговой аналитики.Авторы этого исследования подчёркивают, что даже если район проживания гражданина стоит в топе рейтинга по безопасности, то ему всё равно не стоит нарушать меры предосторожности.