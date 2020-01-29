29.01.2020, 13:32
Источник: мужчина, который в Пермском крае поджёг девушку, постоянно её преследовал
ИА «Ореанда-Новости». Местный житель в пермском городе Соликамске, который вылил в магазине на девушку бензин и поджёг её, постоянно её преследовал. Об этом рассказывает представитель правоохранительных органов региона.
По сведениям от СУСК РФ по региону, двадцать седьмого января вечером в Соликамске мужчина зашёл в торговое помещение, где работала его знакомая, облил эту женщину бензином и поджёг.
После совершения данных действий мужчина скрылся. Сотрудницу магазина спасла её коллега, которой удалось огнетушителем потушить пламя. Потерпевшая с ожогами тридцати пяти процентов тела было доставлена в лечебное учреждение.
Источник заявил, что мужчина и потерпевшая ранее вместе работали в одном магазине. Мужчина предлагал потерпевшей отношения, постоянно донимал её. Сотрудница магазина попросила начальство перевести мужчину в другой магазин. Руководство отозвалось на её просьбу. После этого произошла трагедия.
По сведениям от СУСК РФ по региону, двадцать седьмого января вечером в Соликамске мужчина зашёл в торговое помещение, где работала его знакомая, облил эту женщину бензином и поджёг.
После совершения данных действий мужчина скрылся. Сотрудницу магазина спасла её коллега, которой удалось огнетушителем потушить пламя. Потерпевшая с ожогами тридцати пяти процентов тела было доставлена в лечебное учреждение.
Источник заявил, что мужчина и потерпевшая ранее вместе работали в одном магазине. Мужчина предлагал потерпевшей отношения, постоянно донимал её. Сотрудница магазина попросила начальство перевести мужчину в другой магазин. Руководство отозвалось на её просьбу. После этого произошла трагедия.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии