ИА «Ореанда-Новости». Историк прокомментировал призыв поляков присоединить Калининградскую область. Заведующий кафедрой истории южных и западных славян Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Геннадий Матвеев призвал не воспринимать предложение читателей Gazeta Wyborcza всерьёз.

Матвеев заявил, что это всё весеннее обострение. Поляки не имеют ни малейших прав на подобные призывы, поэтому не нужно на это обращать внимание. Профессор отметил, что поляки сейчас пытаются подавать какие-то сигналы на официальном уровне. «Но насколько они способны?», - добавил Матвеев.

Ранее читатели Gazeta Wyborcza призвали Калининградскую область присоединиться к Польше, аргументируя это тем, что жители региона привыкли закупаться в польских супермаркетах. Они оказались недоступны после закрытия Москвой границы.