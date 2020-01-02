ИА «Ореанда-Новости». Историк ответил на претензии эстонских властей на российские земли.

Военный историк Юрий Кнутов прокомментировал ситуацию с эстонскими властями, которые напомнили о своих претензиях на российские земли. Он заявил, что Эстония уже признала свои границы в конце XX века. Эксперт отреагировал на заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуасса.

Кнутов заявил, что в 1999 году Эстония подписалась под своими новыми границами. С её стороны несправедливо продолжать возвращаться к Тартускому договору, отметил историк.

Кнутов также подчеркнул, что нынешние требования Эстонских властей противоречат итогам Второй мировой войны и всем договорам, которые заключались между странами после.