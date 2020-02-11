ИА «Ореанда-Новости» . Олег Соколов, которого обвинили в убийстве Анастасии Ещенко, останется следственном изоляторе Москвы до окончания расследования уголовного дела и следственных действий, примерно до середины апреля. Об этом журналистам сообщил Александр Почуев, адвокат Соколова.

Почуев также отметил, что слухи об этапировании историка в Санкт-Петербург не соответствуют действительности, и назвал ложной информацией сообщение об участии своего подзащитного в телевизионных шоу и любых перемещениях по территории государства.