По словам Почуева,20 февраля появилась информация, что Олег Соколов написал произведение о своих отношениях с молодой женщиной, им убитой. Автобиографический роман называется "Любовь".Историк был задержан в Санкт-Петербурге 9 ноября 2019 года в тот момент, когда он пытался утопить отрезанные женские руки в реке Мойке. Позже он заявил, что им была убита сожительница Анастасия Ещенко. Он также признался, что расчленил тело с целью избавиться от улик.