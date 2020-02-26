26.02.2020, 14:04
Историку Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки, предъявлено новое обвинение
ИА «Ореанда-Новости».Историку Олегу Соколову, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, предъявлено новое обвинение. Об этом проинформировал ТАСС Александр Почуев, адвокат Соколова.
По словам Почуева, Соколов обвиняется в незаконном хранении оружия, после того он в добровольном порядке сдал следователям обрез. Адвокат отметил, что его подзащитный не покупал оружие, а оно ему досталось по наследству.
20 февраля появилась информация, что Олег Соколов написал произведение о своих отношениях с молодой женщиной, им убитой. Автобиографический роман называется "Любовь".
Историк был задержан в Санкт-Петербурге 9 ноября 2019 года в тот момент, когда он пытался утопить отрезанные женские руки в реке Мойке. Позже он заявил, что им была убита сожительница Анастасия Ещенко. Он также признался, что расчленил тело с целью избавиться от улик.
По словам Почуева, Соколов обвиняется в незаконном хранении оружия, после того он в добровольном порядке сдал следователям обрез. Адвокат отметил, что его подзащитный не покупал оружие, а оно ему досталось по наследству.
20 февраля появилась информация, что Олег Соколов написал произведение о своих отношениях с молодой женщиной, им убитой. Автобиографический роман называется "Любовь".
Историк был задержан в Санкт-Петербурге 9 ноября 2019 года в тот момент, когда он пытался утопить отрезанные женские руки в реке Мойке. Позже он заявил, что им была убита сожительница Анастасия Ещенко. Он также признался, что расчленил тело с целью избавиться от улик.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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