ИА «Ореанда-Новости».Историку Олегу Соколову, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, предъявлено новое обвинение. Об этом проинформировал ТАСС Александр Почуев, адвокат Соколова. 

По словам Почуева, Соколов обвиняется в незаконном хранении оружия, после того он в добровольном порядке сдал следователям обрез. Адвокат отметил, что его подзащитный не покупал оружие, а оно ему досталось по наследству. 

20 февраля появилась информация, что Олег Соколов написал произведение о своих отношениях с молодой женщиной, им убитой. Автобиографический роман называется "Любовь". 

Историк был задержан в Санкт-Петербурге 9 ноября 2019 года в тот момент, когда он пытался утопить отрезанные женские руки в реке Мойке. Позже он заявил, что им была убита сожительница Анастасия Ещенко. Он также признался, что расчленил тело с целью избавиться от улик.