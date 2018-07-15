ИА «Ореанда-Новости». Италия спасла несколько сотен беженцев из Ливии, вытащив их на сушу. Некоторые из мигрантов нуждались в медицинской помощи.

В субботу четырнадцатого июля итальянские пограничники погрузили на свой корабль беженцев из Ливии. Их обнаружили возле итальянской островной территории Линоза, четыреста пятьдесят человек находились на деревянном корабле. У восьми из них обнаружили плохое состояние здоровья, их направили в лечебницы на остров Лампедуза, также в Италии. После этого Совет министров задался вопросом - что делать с остальными? Джузеппе Конте, председатель Совета, настаивал на варианте с распределением беженцев по государствам из Европейского Союза. Всего было три варианта: первый - возврат нелегалов обратно в Ливию, второй - распределение беженцев по европейским странам, третий вариант - оставить их на корабле до тех пор, пока вопрос с их местом жительства не решится.

В результате мигрантов не могут вернуть назад в Ливию, так как, согласно международному праву, беженцы не могут быть отправлены обратно в то место, где их жизни и здоровью угрожает опасность. ООН и Евросоюз решили, что Ливия не является безопасной страной,



поэтому вернуть беженцев - не вариант. По итогу стали искать другие страны Европейского Союза, которые смогут принять у себя мигрантов. Откликнулись Франция и Мальта. Страны согласились забрать каждая по пятьдесят людей. Джузеппе Конте сообщил, что это первый конкретный результат, который удалось получить после уже дня переговоров с разными государствами. Всего Италия обменивалась звонками и электронными письмами с представителями двадцати семи стран Европы. Об этом Джузеппе Конте сообщил в своем аккаунте в социальной сети Facebook.



Джозеф Мускат, премьер-министр Мальты, подтвердил, что государство примет беженцев. Об этом политик написал в своём профиле в Twitter.



Напомним, ранее, месяц назад, Италия сообщила о том, что страна намерена закрыть доступ к портам для спасательных кораблей от благотворительных учреждений. Также лидер МВД в Италии сообщил, что собирается применить аналогичное действие и к суднам «международных миссий».