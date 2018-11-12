ИА «Ореанда-Новости». За десять дней в избиркоме республики Хакасии обещали подвести окончательные итоги голосования на выборах главы республики. За это время намерены рассмотреть все жалобы. Ранее стало известно, что большинство голосов отдали за кандидата от КПРФ Валентина Коновалова, который был единственным кандидатом.

«Десять дней у нас по закону есть для того, чтобы подвести окончательные итоги голосования», — сказал Александр Чуманин, сказал глава избиркома республики в Абакане.

С его слов, избирком намерен прежде подписать итоговый протокол и рассмотреть все жалобы и обращения. По имеющейся в избиркоме информации, в день голосования поступило 19 обращений. Всего в рамках данной выборной кампании поступило более 50 жалоб. Однако Чуманин отметил, что грубых нарушений на выборах зафиксировано не было.

Напомним, после обработки 100 процентов протоколов стало известно, что за Валентина Коновалова проголосовали 57,57 процентов избирателей (101 405 голосов), против кандидата высказались 72 498 кандидатов или 41,16 процентов избирателей. По данным ЦИК, явка на выборы главы в Хакасии составила 45,73 процентов. Явка избирателей по за полчаса до закрытия участков (в 19.30) составляла 43,3 процента.

Всего во втором туре выборов участвовал один кандидат – Валентин Коновалов. Его кандидатуру выдвинуло региональное отделение КПРФ. В первом туре выборов, которые состоялись 9 сентября, никто из кандидатов не смогли набрать нужное количество голосов. В их числе и действующий тогда губернатор Хакасии Виктор Зимин.

Как отмечал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, выборы в воскресенье прошли спокойно. Представитель Центризбиркома подчеркнул, что ранее поступавшие сообщения о нарушениях на ряде участков не подтвердились.

Наблюдатели со стороны КПРФ также отметили, что они не нашли никаких серьёзных нарушений. В КПРФ предположили, что отсутствие нарушений стало возможным благодаря обилию наблюдателей со стороны КПРФ и работе на местах.