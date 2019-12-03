Об этом сообщал начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков со ссылкой на Госавтоинспекцию.В ближайшее время законопроект, вносящий указанные изменения, будет отправлен на подпись премьер-министру России Дмитрию Медведеву.