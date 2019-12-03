03.12.2019, 14:23
Из экзамена на получение прав будет исключена «площадка»
ИА «Ореанда-Новости». Из экзамена на получение водительского удостоверения будет исключена «площадка» в 2020 году.
Об этом сообщал начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков со ссылкой на Госавтоинспекцию. «Площадка» будет исключена из экзамена при получении водительских прав категорий B, C и D.
В ближайшее время законопроект, вносящий указанные изменения, будет отправлен на подпись премьер-министру России Дмитрию Медведеву. Стоит отметить, что исключение прохождения «площадки» может вступить в силу не ранее 1 октября 2020 года.
Об этом сообщал начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков со ссылкой на Госавтоинспекцию. «Площадка» будет исключена из экзамена при получении водительских прав категорий B, C и D.
В ближайшее время законопроект, вносящий указанные изменения, будет отправлен на подпись премьер-министру России Дмитрию Медведеву. Стоит отметить, что исключение прохождения «площадки» может вступить в силу не ранее 1 октября 2020 года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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