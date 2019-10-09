ТакжеДанным распоряжением генерал-полковник Суровикин планирует ввести стандарты кабинетов в общем стиле.Кроме этого, в кабинетах должна находится запасная канцелярия: ластики, карандаши, линейки, стикеры и гелевые ручки. Стоит отметить, что это