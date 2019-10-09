ИА «Ореанда-Новости». По распоряжению главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ Сергей Суровикина из кабинетов командиров военных частей будут убраны все картины и цветы.

Также не рекомендуется на стенах военных частей размещать письма и другие документы, если они не оформлены в рамку. Данным распоряжением генерал-полковник Суровикин планирует ввести стандарты кабинетов в общем стиле. 

Кроме этого, в кабинетах должна находится запасная канцелярия: ластики, карандаши, линейки, стикеры и гелевые ручки. Стоит отметить, что это распоряжение носит рекомендательный характер. 