09.10.2019, 01:03
Из кабинетов командиров воинских частей уберут все картины и цветы
ИА «Ореанда-Новости». По распоряжению главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ Сергей Суровикина из кабинетов командиров военных частей будут убраны все картины и цветы.
Также не рекомендуется на стенах военных частей размещать письма и другие документы, если они не оформлены в рамку. Данным распоряжением генерал-полковник Суровикин планирует ввести стандарты кабинетов в общем стиле.
Кроме этого, в кабинетах должна находится запасная канцелярия: ластики, карандаши, линейки, стикеры и гелевые ручки. Стоит отметить, что это распоряжение носит рекомендательный характер.
Также не рекомендуется на стенах военных частей размещать письма и другие документы, если они не оформлены в рамку. Данным распоряжением генерал-полковник Суровикин планирует ввести стандарты кабинетов в общем стиле.
Кроме этого, в кабинетах должна находится запасная канцелярия: ластики, карандаши, линейки, стикеры и гелевые ручки. Стоит отметить, что это распоряжение носит рекомендательный характер.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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