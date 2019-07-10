ИА «Ореанда-Новости». Двое заключённых сбежали из ИК-4 в Белгородской области, сообщает Telegram-канал Baza.



Отмечается, что Дмитрий Власов и Сергей Лисовицкий покинули колонию около девяти утра. Они отогнули железные листы заграждения и скрылись в неизвестном направлении. При этом сообщается, что охрана их отсутствие заметила почти сразу, однако найти их не смогла, вероятно, побег был запланирован и заключённых ждала машина.



Неделю назад в эту колонию доставили футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.