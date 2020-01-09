ИА «Ореанда-Новости». В Москве из квартиры неработающего гражданина похитили больше шести миллионов рублей.

Пресс-служба главка МВД Москвы сообщила, что в квартиру безработного жителя столицы был совершён взлом. По информации правоохранительных органов, неизвестный злоумышленник похитил денежные средства и имущество, сумма которых превышает шесть миллионов рублей.

Сообщение о краже поступило в отделение полиции «Красносельское» 8-го января. Звонившим оказался сам 49-летний житель деревни Шарапово, у которого и похитили деньги.

Как оказалось, взлом был совершён в период с 4 по 6 января. Из квартиры вынесли три миллиона рублей, пятьсот евро, шесть тысяч долларов, ювелирные украшения, а также несколько норковых шуб. Общий ущерб составил 6 миллионов 73 тысячи рублей.