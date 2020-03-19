19.03.2020, 12:39
Из лечебных учреждений региона РФ выписали всех больных с коронавирусом
ИА «Ореанда-Новости». В Липецкой области из лечебных учреждений выписали трёх россиян, которые заразились коронавирусом во время зарубежных поездок.
Агентство РИА Новости, которое ссылается на сведения от областной администрации, рассказало, что все пациенты выздоровели и чувствуют себя хорошо.
Также в материале сообщается, что в Липецкой области новых случаев заражения коронавирусом нет.
Агентство РИА Новости, которое ссылается на сведения от областной администрации, рассказало, что все пациенты выздоровели и чувствуют себя хорошо.
Также в материале сообщается, что в Липецкой области новых случаев заражения коронавирусом нет.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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