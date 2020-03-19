ИА «Ореанда-Новости»В Липецкой области из лечебных учреждений выписали трёх россиян, которые заразились коронавирусом во время зарубежных поездок.

Агентство РИА Новости, которое ссылается на сведения от областной администрации, рассказало, что все пациенты выздоровели и чувствуют себя хорошо. 

Также в материале сообщается, что в Липецкой области новых случаев заражения коронавирусом нет. 