ИА «Ореанда-Новости». Заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии и исполняющий обязанности заведующего отделением Георгий Менткевич освобожден от последней должности, пишет «Коммерсант».



Глава онкоцентра Иван Стилиди рассказал, что вынес Менткевичу выговор «за хамское поведение».



Напомним, накануне детские онкологи из центра Блохина записали видеообращение, в котором пожаловались на условия работы и обвинили руководство в бездействии. Она отметили, что, если ситуация не поменяется, они уволятся в полном составе – 26 специалистов. Одним из инициаторов этого обращения был Менткевич.



Стилиди, в свою очередь, отметил, что конфликтная ситуация с начальством возникла ещё до того, как он занял пост руководителя.