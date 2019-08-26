ИА «Ореанда-Новости». Двух бойцов управления вневедомственной охраны Росгвардии по Краснодару уволили за то, что они уснули на службе, пишет «МК».



Сообщается, что сотрудники ведомства решили подремать в служебной машине. Очевидцы засняли это на видео – по их словам, они снимали видео около часа. Видеозапись появилась потом на YouTube.



В итоге была начала служебная проверка. Руководство ведомства решило привлечь уснувших сотрудников к дисциплинарной ответственности. Их уволили из органов внутренних дел. Уволенные попытались оспорить это решение в суде, но безуспешно.