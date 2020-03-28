ИА «Ореанда-Новости». Из России в Казахстан пытались вывести около 11 тонн дезинфицирующего средства. Пограничники в Челябинской пресекли незаконный вывоз, сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по региону.

Сообщается, что партию дезинфицирующего средства против бактерий и вирусов пытались вывезти при помощи грузового транспортного средства «Скания», следовавшего из Москвы в Республику Казахстан. Антисептик в полимерных ёмкостях объёмом 500 и 5000 мл был обнаружен в ходе досмотра автомобиля.

В настоящее время вся продукция передана в Троицкий таможенный пост для проверки.

