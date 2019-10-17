ИА «Ореанда-Новости». Четверым фигурантам дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» суд смягчил наказание, пишет «Интерфакс».



Меру пресечения изменили для Игоря Полозиненко, Александра Никитина, Сергея Генина и Андрея Бурсина. Заключение для них поменяли на запрет определённых действий.



Сторона обвинения ранее заявляла, что собирается просить суд о домашнем аресте для этих фигурантов, так как по закону больше нельзя просить продления ареста. Следствие заявило, что рассматривает действия этих лиц как неумышленные.

