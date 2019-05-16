Первая дата празднования, которую озвучили самарские власти, была 22 мая. Теперь прощаться со школьными стенами выпускники будут 24 мая.Недовольство таким переносом высказали родители учащихся. Многие из них уже оформили праздничные банкеты и даже оплатили их. Перенести школьный звонок в кафе или ресторанах в это время будет весьма проблематично.Ответ чиновников родителей не устраивает - они написали письмо на имя губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Ответ от главы региона пока не поступил.Он пройдёт на недавно отстроенном стадионе "Самара Арена". Финал стартует в 19:30, но болельщиков стадион ждёт уже в половине шестого вечера. На стадионе для них будут открыты фан-зоны клубов-финалистов, организованы граффити-баттлы и киберфутбол, артисты будут отвечать за музыкальную составляющую Кубка. Футбольные фанаты смогут поиграть во флетбол и получить автографы амбассадоров финала. Отдельным пунктом программы станет открытие выставки фотографий, посвященной истории Кубка СССР и России.Попасть на это спортивное событие будет не совсем обременительно для бюджета болельщика - стоимость билетов на финальную игру Кубка России варьируется от 250 до 1000 рублей.