16.05.2019, 00:40
Из-за футбола самарские учащиеся отметят школьный звонок позже
ИА "Ореанда-Новости" Проведение Кубка России по футболу стало причиной переноса школьного звонка в самарских школах. Первая дата празднования, которую озвучили самарские власти, была 22 мая. Теперь прощаться со школьными стенами выпускники будут 24 мая.
Недовольство таким переносом высказали родители учащихся. Многие из них уже оформили праздничные банкеты и даже оплатили их. Перенести школьный звонок в кафе или ресторанах в это время будет весьма проблематично. Однако, специалисты департамента образования города Самары уверяют родителей в том, что изменение даты обосновано - на это есть уважительная причина: Кубок России по футболу. Ответ чиновников родителей не устраивает - они написали письмо на имя губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Ответ от главы региона пока не поступил.
22 мая в Самаре состоится знаковое футбольное событие - финал Кубка России по футболу. Он пройдёт на недавно отстроенном стадионе "Самара Арена". Финал стартует в 19:30, но болельщиков стадион ждёт уже в половине шестого вечера. На стадионе для них будут открыты фан-зоны клубов-финалистов, организованы граффити-баттлы и киберфутбол, артисты будут отвечать за музыкальную составляющую Кубка. Футбольные фанаты смогут поиграть во флетбол и получить автографы амбассадоров финала. Отдельным пунктом программы станет открытие выставки фотографий, посвященной истории Кубка СССР и России.
Попасть на это спортивное событие будет не совсем обременительно для бюджета болельщика - стоимость билетов на финальную игру Кубка России варьируется от 250 до 1000 рублей. Кроме того, самарцы могут посмотреть на сам кубок уже 19 мая - его представят на площади Куйбышева города.
Недовольство таким переносом высказали родители учащихся. Многие из них уже оформили праздничные банкеты и даже оплатили их. Перенести школьный звонок в кафе или ресторанах в это время будет весьма проблематично. Однако, специалисты департамента образования города Самары уверяют родителей в том, что изменение даты обосновано - на это есть уважительная причина: Кубок России по футболу. Ответ чиновников родителей не устраивает - они написали письмо на имя губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Ответ от главы региона пока не поступил.
22 мая в Самаре состоится знаковое футбольное событие - финал Кубка России по футболу. Он пройдёт на недавно отстроенном стадионе "Самара Арена". Финал стартует в 19:30, но болельщиков стадион ждёт уже в половине шестого вечера. На стадионе для них будут открыты фан-зоны клубов-финалистов, организованы граффити-баттлы и киберфутбол, артисты будут отвечать за музыкальную составляющую Кубка. Футбольные фанаты смогут поиграть во флетбол и получить автографы амбассадоров финала. Отдельным пунктом программы станет открытие выставки фотографий, посвященной истории Кубка СССР и России.
Попасть на это спортивное событие будет не совсем обременительно для бюджета болельщика - стоимость билетов на финальную игру Кубка России варьируется от 250 до 1000 рублей. Кроме того, самарцы могут посмотреть на сам кубок уже 19 мая - его представят на площади Куйбышева города.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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