ИА «Ореанда-Новости» В Таштагольском районе Кузбасса в четверг 9 мая произошёл пожар, в результате которого огонь уничтожил 100 гектаров леса, причиной возгорания мог стать непотушенный отдыхающими костёр. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Таштагольского района Марину Кустову.

Сообщения о задымлении прибрежной полосы поступили в пожарную часть в четверг 9 мая, пожарным удалось ликвидировать лесной пожар спустя два часа. По словам Кустовой, в районе возгорания было обнаружено свежее кострище, которое, вероятно, и могло стать причиной пожара. Расследованием происшествия займётся полиция.