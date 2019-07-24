ИА «Ореанда-Новости» Около 44 тысяч человек подписали петицию с требованием ввести на территории Сибирского федерального округа режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров и распространяющейся гари в Иркутской области и Красноярском крае. Петиция опубликована на сайте change.org.

В петиции указано, что пожары продолжаются уже несколько недель, гарь распространилась на соседние части Сибири, В Томской области, Хакасии, Кемерово, Новосибирске, в 700 км от Красноярского края дымка закрыла солнце. Жители Красноярска вынуждены ходить в масках, а местные власти не спешат вводить режим ЧС, говорится в петиции.