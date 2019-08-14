ИА «Ореанда-Новости». В Иркутской области правоохранители вышли на след опасного преступника, который был в розыске 24 года, пишет РИА Новости.



Он является фигурантом дела о покушении на двойное убийство, в том числе ребёнка. Он нанёс своей подруге и её шестилетней дочери удары ножом, а потом пытался зарезать себя. Всех троих увезли в больницу, откуда он потом сбежал. Отмечается, что все эти годы мужчина прожил в лесу. Он занимался охотой, а дичь продавал туристам и местным жителям.



72-летнего мужчину вместе с другими пострадавшими доставили в больницу во время паводков. Документов у него не было, данные о нём записали с его же слов. Скоро им заинтересовались полицейские.



На допросе в СКР мужчина признал вину и добавил, что считал девушку и её дочь умершими, а себя — виновным в их гибели. Стараясь избежать наказания за столь жестокое преступление, он скрылся в тайге.