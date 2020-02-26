ИА «Ореанда-Новости» . Поисковые мероприятия с помощью катеров и вертолёта в Сочи приостановлены из-за ухудшения погодных условий. Об этом журналистам издания «РИА Новости» рассказал глава управления гражданской обороны и защиты населения городской администрации.

Напомним, что вечером 25 февраля двоих детей унесло морское течение. Подростки пытались пересечь реку Псезуапсе, но оступились и упали в воду. Поиск пропавших мальчиков вели всю ночь. Как только погода улучшилась, к поиску подключили спасательный вертолёт, беспилотник и водные суда, а группу поисковиков увеличили до 200 человек.

В настоящее время поиск на воде остановили в связи с плохими погодными условиями. Сильный ветер и пятибалльный шторм не позволяют поднять в воздух авиацию и вывести на воду спасательные катера. При этом поиск детей на берегу активно продолжается.