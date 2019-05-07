ИА «Ореанда-Новости» Бывшего сотрудника полиции суд в Ростове-на-Дону приговорил к трём годам колонии общего режима за избиение подростка, который приклеил на патрульный автомобиль стикер. Об этом говорится в сообщении СУ СК России по Ростовской области.

Инцидент произошёл 7 мая 2018 года, вечером по время патрулирования улиц полицейский заметил, как 15-летний подросток приклеил наклейку с символикой футбольного клуба на припаркованный патрульный автомобиль.

Полицейский несколько раз ударил юношу, нанеся ему не менее семи ударов. Дело рассматривалось по статье о превышении должностных полномочий.