ИА «Ореанда-Новости». Новый президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Грузия не будет сотрудничать с Россией, «пока Россия ведёт себя так на линии оккупации». Ранее прозвучавшую информацию о том, что она намерена сотрудничать с Москвой, сохраняя баланс с Европой, Зурабишвили назвала «фейк-ньюс» – ложной новостью.

По мнению нового президента Грузии, их страна в этом смысле «проевропейская», западная. Информация о том, что она хочет балансировать между Европой и Россией не подтвердилась. На данном этапе власти Грузии не намерены взаимодействовать с Москвой. По мнению Зурабишвили, они «сегодня не могут» вести диалог с Москвой. Об этом Саломе Зурабишвили заявила в интервью Русской службе Би-би-си.



«Я знаю, что обо мне ошибочно говорили, что я хочу балансировать [между Европой и Россией], это фейк ньюc», – подчеркнула Зурабишвили, заметив, что она «никогда не говорила о взаимодействии с Россией».

Зурабишвили отметила, что сотрудничество с Москвой будет невозможным, «пока Россия ведет себя так на линии оккупации, где каждый день похищают людей, и пока эта линия, эта постоянная угроза, движется вглубь нашей территории, все ближе к Тбилиси». Она отметила в том числе действия Москвы в отношении Украины. О каких именно событиях идёт речь она не уточнила.

По мнению новоизбранного президента, Грузия в этом смысле «проевропейская» страна. «Мы — Запад, мы — Европа», — добавила она.

Она не исключила сотрудничество с Россией в случае, если Европа или США пойдёт на диалог с Москвой.

«Если Запад, Европа или наши американские партнёры начнут в какой-то форме диалог с Россией, мы тоже будем рядом, будем следить за ним, чтобы наши принципы, наши суверенитет и территориальная целостность уважались», — заключила она.

Напомним, Зурабишвили одержала победу во втором туре президентских выборов, который состоялся 28 ноября. За ​неё во втором туре проголосовали 1,1 млн местных жителей (59,52 процентов). В голосовании она участвовала в качестве независимого кандидата, но на выборах политика поддерживала правящая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия».