ИА «Ореанда-Новости». «Эксмо» обратилось в полицию из-за того, что книги издательства продаются на Avito.

Заявление написано в отдел МВД Хорошевского района Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Издательство возмутилось тем, что их литературные произведения незаконно распространяются пользователями сети. На сайте размещения объявлений Avito есть уже несколько сотен предложений приобрести книги, изданные издательством «Эксмо».

Таким образом пользователи распространяют пиратские копии литературы издательства. Это незаконно и наказуемо нормами КоАП, так как электронные версии книг получены без разрешения правообладателя. Ущерб оценивается миллионами.

Обладатели прав ждут от сайта с объявлениями Avito изменений порядка модерации.