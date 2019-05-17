ИА «Ореанда-Новости» Министерство труда и социальной защиты России представило единый порядок определения величины прожиточного минимума пенсионера для установления социальной доплаты к пенсии. Предполагается, что применение новой процедуры даст возможность исключить необоснованное занижение размера выплат. Введение документа в действие запланировано на 2020 год.

В настоящее время размер прожиточного минимума пенсионера определяется властями каждого из субъектов Федерации самостоятельно. Глава министерства Максим Топилин заявил, что отдельные российские регионы (например, Карелия, Приморье, Еврейский автономный округ, Красноярский край, Коми, Калининградская, Томская области, Забайкальский край) искусственно занижают его значение.

В соответствии с новым порядком размер прожиточного минимума пенсионера для установления доплаты к пенсии на очередной финансовый год рассчитывается путём умножении соотношения величин минимума в том или ином субъекте РФ за первое полугодие текущего года и в целом по России на величину минимума на очередной финансовый год по России, которая установлена на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития страны на среднесрочный период.