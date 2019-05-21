ИА «Ореанда-Новости» Пресс-служба министерства труда и соцзащиты России сообщила, что теперь инвалидам не нужно будет лично подавать в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) заявление об установлении инвалидности. Предполагается, что врачи и бюро МСЭ будут обмениваться необходимыми документами самостоятельно.

Изменения начали действовать 16 мая, после издания постановления правительства России о поправках в Правила признания лица инвалидом. Представители министерства разъяснили, каким образом будет применяться новый порядок.

Ранее гражданин лично подавал заявление в бюро МСЭ, а медицинское учреждение представляла в бюро направление на освидетельствование и соответствующие медицинские документы. Теперь же необязательно подавать заявление на освидетельствование – достаточно лишь дать согласие на это в больнице. Нововведение, по мнению главы Минтруда Максима Топилина, даст возможность сократить сроки получения гражданами инвалидности.

Право обратиться в бюро МСЭ самостоятельно, естественно, сохранено: оно может потребоваться, например, для уточнения характеристик технических средств реабилитации либо получения копий документов.

Помимо этого с 1 октября инвалиды получат возможность получать копии протокола освидетельствования в бюро МСЭ и акта экспертизы в электронном виде, а также обжаловать решения бюро через портал госуслуг.