ИА «Ореанда-Новости» Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что авиация атаковала объекты группировки ХАМАС в секторе Газа после того, как вечером 10 сентября с территории анклава были запущены две ракеты по Израилю.

В сообщении указано, что удары израильской авиации были нанесены по 15 объектам в северной и в центральной частях Газы, в числе прочего были атакованы «заводы по производству оружия, несколько комплексов военно-морских сил и наступательный туннель, принадлежащий группировке ХАМАС». В пресс-службе подчеркнули, что «израильская армия продолжит действовать против любых попыток нападения на израильских гражданских лиц и считает ХАМАС ответственным за любую агрессию, исходящую из Газы».

В ночь на 11 сентября в штабе израильской армии «Кирия» в Тель-Авиве состоялось экстренное совещание с участием премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и представителей руководства силовых структур страны, которые обсудили обстрелы со стороны палестинских боевиков.