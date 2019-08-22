ИА «Ореанда-Новости» Израильская авиация нанесла удары по военно-морской базе сторонников палестинского движения ХАМАС в городе Газа. Журналист «РИА Новости» проинформировал с места событий, что авиация нанесла два удара по военно-морской базе «аль-Бахрия».

Вечером 21 августа пресс-служба вооружённых сил Израиля сообщила, что военные засекли пуск ракеты с территории сектора Газа.

22 августа пресс-секретарь министерства здравоохранения сектора Газа Вафа Яги сообщил, что при ответном налёте никто не пострадал.

Пресс-секретарь армии обороны Израиля Авихай Эдри прокомментировал обмен ударами. «В ответ на запуск ракеты из Газы в сторону Израиля… военные самолёты-истребители нанесли удары по ряду террористических целей по морской базе, принадлежащей организации ХАМАС, на севере сектора Газа. Мы будем продолжать нашу работу против попыток нанести вред гражданам Израиля, и мы считаем ХАМАС ответственным за то, что происходит в секторе Газа или исходит от него», – написал он в Twitter.