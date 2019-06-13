ИА «Ореанда-Новости» Армия обороны Израиля сообщила в одной из социальных сетей, что её истребители атаковали «подземную инфраструктуру» в лагере палестинского движения ХАМАС, который расположен в секторе Газа.

В качестве причины налёта указывается запуск из сектора Газа ракеты, который произошёл вечером 12 июня. Выпущенный снаряд не поразил цель, поскольку был перехвачена системой противоракетной обороны «Железный купол».

Палестинское информационное агентство Maan сообщило, что израильская авиация атаковала сельскохозяйственные объекты к востоку от города Рафах. Данные о пострадавших не приводятся.

Конфликт обострился после того, как Израиль принял решение о сокращении зоны рыбной ловли для моряков из сектора Газа, что стало ответом на обстрелы и запуск воздушных шаров со взрывчаткой.