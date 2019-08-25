ИА «Ореанда-Новости» Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что её истребители нанесли серию ударов по нескольким террористическим иранским целям в окрестностях столицы Сирии Дамаска.

«Удару подверглись силы «Аль-Кудс», а также шиитские формирования, которые планировали атаку на израильские цели с сирийской территории в последние дни», – сказано в сообщении военного ведомства. По утверждению израильских военных, авиаудары были нанесены для предупреждения нападения иранских беспилотных летательных аппаратов на позиции Израиля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху Израиль, комментируя атаку, заявил: «Мы будем и впредь принимать решительные и ответственные действия против Ирана и его сателлитов в целях безопасности Израиля. Я повторяю: у Ирана нет иммунитета нигде, наши силы действуют в каждом секторе против иранской агрессии. Я дал указание, чтобы наши силы были готовы к любому сценарию».