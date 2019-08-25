ИА «Ореанда-Новости» Агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в международном аэропорту Бейрута сообщило, что группа израильских истребителей проникла на территорию страны, совершив облёт над столицей Ливана и другими городами в южной части страны. «Четыре самолёта израильских ВВС вторглись в воздушное пространство Ливана. Мы наблюдали их при облёте над Бейрутом и в южном Ливане», – сказал собеседник агентства. После совершения ряда манёвров самолёты покинули воздушное пространство страны.

Ранее, в ночь на 25 августа, ливанское движение «Хезболла» уничтожило израильский беспилотник в южном пригороде Бейрута. По другим данным, в налёте участвовали два дрона, один из которых был сбит, а второй захвачен бойцами шиитского движения.

Премьер-министр Ливана Саад Харири заявил, что ночная атака является актом неприкрытой агрессии. По сообщению пресс-службы главы правительства, он собирается обсудить дальнейшие действия с президентом страны Мишелем Ауном и спикером национального парламента Набихом Берри.