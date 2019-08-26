ИА «Ореанда-Новости» Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в ответ на ракетную атаку с территории сектора Газа самолёты нанесли удары по базе боевиков из движения ХАМАС, контролирующего палестинский анклав.

Вечером 25 августа израильские военные сообщили о перехвате двух из трёх ракет, которые были запущены в направлении приграничных населённых пунктов Израиля, в том числе города Сдерот.

«В ответ… боевые самолёты Армии обороны Израиля атаковали ряд целей на военной базе ХАМАС в северной части сектора Газа, включая офис командира батальона ХАМАС», – сказано в сообщении пресс-службы.

Данных о пострадавших с палестинской стороны нет.