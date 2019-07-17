Этот концерт является первым для израильских музыкантов на территории города Москвы.

Само выступление длилось полтора часа и было приурочено памяти музыкантов другого оркестра – Государственного духового оркестра Советского Союза, которые отдали свои жизни во время битвы за Москву, состоявшейся осенью 1941 года. Концерт состоялся в рамках проекта международного масштаба под названием «Бессмертный оркестр», представляющий собой фестиваль духовой музыки. Главная идея проекта заключается в почтении памяти музыкальных деятелей, которые погибли во время военных действий, произошедших в течение XX и XXI веков.

По информации, предоставленной пресс-службой Музея Победы, в программе концерта израильских музыкантов прозвучали произведения советского композитора и пианиста Дмитрия Шостаковича, ставшая уже традиционной музыкальная композиция российского композитора Давида Тухманова под названием «День Победы», а также заглавная музыкальная тема из художественного кинофильма 1993 года «Список Шиндлера». Израильские музыканты исполнили и собственные аранжировки народных песен и композиций израильских музыкантов современности.

Государственный духовой оркестр СССР был создан незадолго до начала Великой Отечественной войны – 1 января 1937 года. Возглавил оркестр Блажевич Владислав Михайлович. Ключевой задачей оркестра было образцовое исполнение с помощью духовых инструментов произведений симфонической музыки.