ИА «Ореанда-Новости». Гражданка США и Израиля Наама Иссахар, которую осудили в России за наркотики, подала прошение о помиловании.

Наама Иссахар, которую в октябре прошлого года осудили за контрабанду наркотиков, подала прошение о помиловании. Об этом сообщили адвокаты заключённой.

Гражданка США и Израиля, которая пыталась перевести примерно 10 грамм гашиша, была осуждена на 7,5 лет колонии строгого режима.

Адвокаты Иссахар сообщили, что решению девушки поспособствовало заявление Пескова, который напомнил о необходимости личного обращения к президенту с просьбой о помиловании. Наама и её семья рассчитывают на том, что президент в ближайшее время решит этот вопрос и отправит Иссахар домой.