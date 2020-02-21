ИА «Ореанда-Новости». Изучение ИИ намерены включить в школьную программу к 2021 году.

Изучение искусственного интеллекта будет включено в школьную программу уже к 2021 году. Как следует из проекта дорожной карты развития ИИ в России, к 2024 году ИИ будут изучать в половине российских школ.

Сбербанк и Российский фонд прямых инвестиций стали авторами документа, который регулирует предоставление федеральных средств на выдачу грантов для внедрения в общеобразовательные программы. Данный план рассчитан на 2020 год. Отмечается, что в дальнейшем возможна его актуализация, если возникнет такая необходимость.

Также Минпросвещения намерено к концу 2024 года ввести учебный модуль «Искусственный интеллект» в не менее чем 50% школ страны.