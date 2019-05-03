ИА "Ореанда-Новости" На сайте кабинета министров Татарстана появилась информация о доходах членов правительства республики за прошедший год.Этот доход учитывал продажу недвижимости чиновника. Анализируя сведения о доходах за 2017 и 2018 годы, Шайхразиев продал квартиру площадью в 200,9 кв.м. В прошлой декларации им был указан доход в размере 11,2 миллиона рублей. В 2018 году его супруга Гульнур Шайхразиева заработала вдвое меньше - 2,1 миллиона рублей.

Что касается других правительственных чиновников, то премьер-министр региона Алексей Песошин заработал 6,3 миллиона рублей, первый заместитель премьер-министра Рустам Нигматуллин - 5,9 млн рублей, руководитель аппарата кабмина Шамиль Гафаров - 5,6 млн рублей, заместитель Песошина Лейла Фазлеева — 4,8 миллиона рублей.