ИА «Ореанда-Новости». Изъятый метадон в аэропорту Внуково предназначался для лечения наркобольных в Таджикистане, сообщает издательство «Известия».

Инцидент произошёл 6 декабря 2019 года. Сотрудниками таможенной службы была изъята крупная партия незадекларированного метадона. Таможенниками аэропорта и сотрудниками Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России были проведены следственные действия, в результате которых выяснилось, что наркотические средства были приобретены с разрешения Глобального Фонда ООН для лечение наркозависимых жителей Таджикистана.

Информация об этом поступила от начальника Наркологической службы министерства здравоохранения Таджикистана Рустама Шарипова.