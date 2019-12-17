Сотрудниками таможенной службы была изъята крупная партия незадекларированного метадона. Таможенниками аэропорта и сотрудниками Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России были проведены следственные действия, в результате которых выяснилось, чтоИнформация об этом поступила от начальника Наркологической службы министерства здравоохранения Таджикистана Рустама Шарипова.