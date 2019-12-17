17.12.2019, 17:44
Изъятый метадон в аэропорту Внуково предназначался для лечения наркобольных в Таджикистане
ИА «Ореанда-Новости». Изъятый метадон в аэропорту Внуково предназначался для лечения наркобольных в Таджикистане, сообщает издательство «Известия».
Инцидент произошёл 6 декабря 2019 года. Сотрудниками таможенной службы была изъята крупная партия незадекларированного метадона. Таможенниками аэропорта и сотрудниками Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России были проведены следственные действия, в результате которых выяснилось, что наркотические средства были приобретены с разрешения Глобального Фонда ООН для лечение наркозависимых жителей Таджикистана.
Информация об этом поступила от начальника Наркологической службы министерства здравоохранения Таджикистана Рустама Шарипова.
Инцидент произошёл 6 декабря 2019 года. Сотрудниками таможенной службы была изъята крупная партия незадекларированного метадона. Таможенниками аэропорта и сотрудниками Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России были проведены следственные действия, в результате которых выяснилось, что наркотические средства были приобретены с разрешения Глобального Фонда ООН для лечение наркозависимых жителей Таджикистана.
Информация об этом поступила от начальника Наркологической службы министерства здравоохранения Таджикистана Рустама Шарипова.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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