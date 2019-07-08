После недавнего нашествия блох в акватории моря были зафиксированы медузы-корнероты.

Всю последнюю неделю отдыхающие в Кирилловке регулярно сталкиваются с огромными по размеру медузами под названием корнероты. Эти организмы неприятны тем, что могут стать источником укусов для человека. Медузы в большом количестве прибиваются к берегу, несмотря на то, что естественная среда их обитания – толща воды. Кроме того, специалисты отмечают, что, в принципе, воды Азовского моря не совсем пригодны для жизнедеятельности медуз этого типа. Дело в том, что медузы живут в более солёной воде, чем Азовское море похвастаться не может. Однако, из-за слишком жаркой погоды уровень солёности воды резко увеличился, что привело, в конечном итоге, к появлению здесь медуз-корнеротов.

Медузы-корнероты выглядят как большой выпуклый зонтик с массивными ротовыми лопастями с многочисленными отростками. Характерной особенностью медуз является отсутствие венчика щупалец, расположенного по краю зонтика. Медузы, действительно, огромные по размеру – некоторые особи могут достигать свыше двух метров в диаметре. Большинство из медуз обитают в толще воды, ведут донный образ жизни. Питаются медузы преимущественно планктонными организмами, однако, способность к наружному пищеварению приводит к тому, что рыбы становятся едой для этих медуз. Укус медузы-корнерота не является смертельным или опасным для здоровья человека, однако, он представляет большие неудобства для отдыхающих.