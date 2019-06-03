Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.

«Жёлтый» уровень означает, что погодные явления могут быть опасными для людей. Как сообщили синоптики, в регионе ожидается облачная погода, при этом температура в Москве составит от +24 до +26 градусов, в области - от +21 до +26.