03.06.2019, 12:10
"Жёлтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве на вторник
ИА «Ореанда-Новости» В столице и Московской области во вторник 4 июня объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.
«Жёлтый» уровень означает, что погодные явления могут быть опасными для людей. Как сообщили синоптики, в регионе ожидается облачная погода, при этом температура в Москве составит от +24 до +26 градусов, в области - от +21 до +26.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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