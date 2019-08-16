ИА «Ореанда-Новости». В Киргизии будет возбуждено уголовное дело в отношении супруги бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Об этом 16 августа сообщает ТАСС.

«В отношении меня сейчас заводят уголовное дело», — сказала Раиса Атамбаева на встрече с журналистами в Бишкеке. Она добавила, что пока не знает, о какой именно статье идёт речь. В этот же день Бишкекский городской суд отказал в изменении меры пресечения экс-президенту и оставил его под арестом как минимум до 26 августа, а накануне Атамбаев стал фигурантом ещё двух уголовных дел.

«Атамбаеву вручено уведомление о подозрении в причастности к двум незаконным сделкам с земельными участками», — рассказал ТАСС адвокат бывшего главы республики Сергей Слесарев.

14 августа экс-президенту предъявили обвинения по делам, связанным с нарушениями при заключении контракта на ремонт единственной в Бишкеке ТЭЦ и покупке зданий «Форума». По словам адвоката Сергея Слесарева, Атамбаев не стал подписывать уведомления. За день до этого начальник управления Генеральной прокуратуры Киргизии по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев сообщил, что Атамбаев обвиняется в ряде особо тяжких преступлений, таких как организация массовых беспорядков, убийство, покушение на убийство, захват заложников и применение насилия в отношении представителя власти. По совокупности этих обвинений ему может грозить пожизненное заключение.

Операция по задержанию бывшего президента страны началась 7 августа. Силовики пытались брать штурмом его резиденцию в пригороде Бишкека, а сторонники политика встали встали на его защиту. В какой-то момент начались столкновения со стрельбой и применением спецсредств. Число пострадавших при штурме резиденции Атамбаева составило 52 человека. Жертвой захвата резиденции стал один из силовиков, мужчина погиб от огнестрельного ранения. Ещё несколько человек были взяты в заложники.

Экс-президент сдался силовикам после продолжительных переговоров, 9 августа его арестовали. Власти обвиняют его в ряде преступлений, включая коррупцию. Атамбаев не признал свою вину и отказался сотрудничать со следствием, полагая, что оно нарушило его права, конституционные нормы и уголовно-процессуальный кодекс.